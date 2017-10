Art Brummen kunstroute

BRUMMEN / EERBEEK / LOENEN - Op 28 en 29 oktober zetten de kunstenaars van Art Brummen hun atelierdeuren van 11.00 tot 17.00 uur weer open. Tijdens deze (fiets)route kunnen deelnemers niet alleen genieten van exclusieve kunst, maar ook van het prachtige landschap van de IJsselvallei en de Loenense bossen. Op elke locatie ligt een routekaartje klaar. Dit weekend draait het bij Annie Elissen in haar Atelier Grand Elan in Brummen met name om haar beschilderd porselein en glas. Piet van Middelaar is een veelzijdig Brummens kunstenaar die niet alleen onlangs een gedichtenbundeltje presenteerde, maar die zich ook als beeldhouwer en schilder al bijna 20 jaar op velerlei wijzen uit. Joop van Ulden blijft nog steeds met veel plezier nieuwe keramische vogelhuisjes en voedertafels maken. In zijn atelier zijn meerdere modellen voor het winterseizoen te vinden. De inspiratie voor de keramische beelden van Analies Martin is gebaseerd op een spontane inval, een herinnering of alledaags moment. Geen draaiwerk, maar juist haar handen vol in de klei. Raku heeft haar duidelijke voorkeur. Yvon Drosten heeft haar atelier in Eerbeek. Zij schildert stillevens met een prachtige lichtinval. In Loenen laat Mieke Diekmann in haar atelier haar nieuwste schilderijen en bronzen beelden zien. In haar galerie vindt men onder andere het werk van 25 kunstenaars van de Nederlandse Vereniging van Emailleurs met wandobjecten, schalen, sieraden en staande objecten.

