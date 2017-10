Lathumse getuige geeft kenteken door, inbreker opgepakt

LATHUM - Dankzij een alerte getuige, heeft de politie maandag een verdachte aan kunnen houden na een inbraak in Lathum. Agenten konden de verdachte achterhalen dankzij het kenteken die de getuige doorgaf. Vaak roept de politie op om bij verdachte situaties 112 te bellen, hier blijkt dat dit heel goed werkt.

Maandagmiddag belde een getuige uit Lathum, die thuis een inbreker betrapte. Hij rende de inbreker achterna en zag de man wegrijden in een auto. Deze getuige belde meteen 112 en gaf het kenteken van de auto door.

Op het Operationeel Centrum (meldkamer) van de politie werd het kenteken meteen nagetrokken. Agenten gingen daarop naar het huis van de eigenaar van de auto. Dit bleek een 24-jarige man uit Arnhem. In zijn auto werden spullen gevonden die bij de inbraak waren meegenomen. Daarop is de man aangehouden als verdachte van de inbraak.

De politie benadrukt het belang van een dergelijk actief optreden van getuigen. 'Ziet u een verdachte situatie in uw buurt? Bel dan 112 en geef uw informatie door. Komend weekend wordt de klok verzet en breken de donkere dagen aan. Vaak zijn er dan ook meer inbraken. Door alert te zijn kunt u helpen', aldus de politie.