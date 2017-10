BEEKBERGEN - De klucht die het Beekbergens Toneel in het weekend twee keer opvoerde in de Hoge Weye, werd een groot succes. Het stuk Vreemde Vogels bood dan ook alles om de lachers in de zaal op hun wenken te bedienen.

Het Beekbergens Toneel kent een lange traditie in het dorp. Het eerste stuk dat opgevoerd werd heette Beurskoorts en werd gespeeld in de Smittenberg. Dat was al op 5 maart 1936. De jaren daarna werd regelmatig opgetreden en zelfs tijdens de oorlog werd doorgespeeld. Maar in januari 1966 was het na de 160ste uitvoering gebeurd. De opkomst van de televisie eiste ook bij het Beekbergens Toneel z'n tol en ook was er geen geschikte zaal meer beschikbaar in het dorp. Dat veranderde gelukkig in 1974 met de opening van het Dorpshuis en de toneelvereniging pakte de draad weer op. Sindsdien wordt weer jaarlijks een stuk op de planken gebracht. Steevast een klucht en de zaal is nog steeds goed gevuld tijdens de voorstellingen.

Zo ook vrijdag en zaterdag, voor het blijspel 'Vreemde Vogels'. Hoofdrollen waren er voor twee milieu-activisten met hun scharrelkippetjes Coba en Koert, de zussen Goedlief en de minister van Landbouw en z'n secretaresse. Maar toen de kippetjes werden ontvoerd was dat aanleiding voor veel hilarische verwikkelingen… - foto: Han Uenk