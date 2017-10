Oproep: Laat de Dierense Sint niet stikken!

DIEREN - In Dieren zorgt de Sinterklaas Stichting voor de stoomboot, de intocht, de leukste Pieten, pepernoten en een fantastisch aanbod aan feestelijkheden die ook dit Sinterklaasfeest voor uw kind onvergetelijk zullen maken. Kijk voor het hele, indrukwekkende programma maar eens op de site www.sinterklaasdieren.nl.



En dan komen we bij Sints huishoudboekje. Want de organisatie is helemaal in handen van onbetaalde vrijwilligers, maar de kolen voor de stoomboot, wat reiskosten van de Sint en nog een hoop andere dingen moeten gewoon betaald worden. De Dierense Sinterklaas Stichting wordt gesteund door lokale winkeliers, bedrijven en donaties. Niet door de gemeente. Om er voor te zorgen dat het mooiste kinderfeest van het jaar niet dood bloedt uit gebrek aan steun uit de gemeente, kunt u als inwoner van Dieren, als ouder of grootouder, donateur van de Sinterklaas Stichting Dieren worden. Als is het maar met één euro. De kinderen uit Dieren en de Sint zullen u dankbaar zijn! U kunt zich aanmelden op www.sinterklaasdieren.nl.