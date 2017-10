Plusbus Doesburg zoekt naarstig chauffeurs

DOESBURG - Voor inwoners met een fysieke beperking en senioren n de gemeente Doesburg en de omliggende plaatsen, is de Plusbus inmiddels een bekende verschijning. Dankzij de Plusbus kunnen mensen zorgverleners bezoeken, deelnemen aan een dagbesteding, boodschappen doen en familiebezoeken afleggen.

Daarnaast willen de gebruikers graag de vele evenementen bezoeken die in Doesburg en omstreken worden georganiseerd.

Dit vervoer van deur tot deur verzorgt de Plusbus al 26 jaar tegen een redelijke prijs. Dat kan doordat zij een 100% vrijwilligersorganisatie is! Naast een viertal personenbussen, die zijn voorzien van een rolstoellift, wordt ook een elektrische Renault Zoë ingezet om de individuele ritten van de Plusbus efficiënter en milieubewuster uit te voeren.

Dankzij de belangeloze inzet van een team van een ongeveer 45 mannen en vrouwen, lukt het de Plusbus nog steeds haar sociale en maatschappelijke taak in de gemeente Doesburg en de omliggende plaatsen te vervullen. De voortdurende verandering van deze omvangrijke taak vraagt echter om een constante instroom van vrijwilligers, die zich daarbij betrokken voelen.

Dit maakt dat de Plusbus naarstig op zoek is naar chauffeurs die woonachtig zijn in Doesburg of de omliggende dorpskernen zoals Giesbeek, Angerlo, Drempt en Keppel. Dus denkt u als lezer iemand te kennen of zelf aan het stuur te willen zitten, kom dan in beweging!

Enthousiasme, hulpvaardig zijn, affiniteit met onze doelgroepen en een geldig rijbewijs B zijn al voldoende. Iedereen, man of vrouw, junior of senior, die nog goed is van lijf en leden, kan als vrijwilliger/chauffeur een bijdrage leveren aan de bewegingsvrijheid van ouderen en mensen met een beperking.

Aanmelden kan via tel.nr. 06 - 41 91 77 57 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 11.30 uur) of via de mail: plusbus.doesburg@gmail.com.

Foto:

Huub van Leeuwen is voor veel klanten van de Plusbus een goede bekende geworden, maar hij moest na ruim acht jaar stoppen wegens het bereiken van 75-jarige leeftijd. “Wie volgt mij op bij de Plusbus?”, vraagt hij zich af.