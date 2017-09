Vast na dronken rijden en gevaarlijk rijgedrag

LATHUM - In de nacht van vrijdag op zaterdag meldde een automobilist rond 01.30 uur aan de politiemeldkamer dat hij van achteren door een busje was aangereden. Dit gebeurde op de Rivierweg in Lathum, voor een rotonde. Even later werd hij bedreigd door de dader van de aanrijding.

Toen hij verderop op de Rozenstraat wilde wachten op de komst van de politie werden hij en zijn bijrijder door de bestuurder van de bus bedreigd met een mes. Vervolgens ging de verdachte er met gedoofde lichten vandoor. Dit mocht echter niet baten, even later werd hij door de politie aangehouden.

De bedreigde en aangereden bestuurder wist het kenteken van de bus aan de politie door te geven, die daarop meteen actie ondernam. Bij het adres van de eigenaar van het kenteken zagen de agenten de bus staan, de motorkap nog warm en met schade. Zij troffen de bestuurder, die voldeed aan het opgegeven signalement, ook thuis. De 31-jarige inwoner van gemeente Zevenaar was onvast ter been en rook naar alcohol. De man is aangehouden op verdenking van het verlaten van plaats ongeval, gevaarlijk rijgedrag bestaande uit een reeks verkeersonveilige gedragingen én rijden onder invloed.

De verdachte werd meegenomen naar het politiebureau voor de onvermijdelijke (en verplichte) ademanalyse. Dit weigerde de 31-jarige echter; hoe dan ook zal proces-verbaal voor rijden onder invloed worden opgemaakt, want een weigering wordt als zodanig bestraft. Ook is direct het rijbewijs van de verdachte ingevorderd.

Agenten namen van een getuige een verklaring op. Een aangetroffen mes is voor het onderzoek inbeslaggenomen.