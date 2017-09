Kledingbank opent op 29 september

DIEREN- Op vrijdag 29 september opent de Kledingbank haar deuren in het nieuwe verzamelgebouw aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 63. Vanaf 10.30 uur kunnen klanten en andere geïnteresseerden terecht in het Duynhuis, zoals het nieuwe onderkomen heet. De afgelopen weken werkten vrijwilligers hard om de winkel in orde te maken. Inpakken in het oude gebouw, verhuizen en de winkel weer inrichten. Naast de eigen groep vrijwilligers hielp Hoveniers en groenvoorzieningsbedrijf Eijkelboom bv uit Apeldoorn de Kledingbank. Chauffeur Marco bracht met busje en aanhanger de grote hoeveelheid kleding en rekken over. Ook statushouders uit Syrië en Eritrea hielpen mee om alles soepel te laten verlopen. De dames van de kledingbank zorgden voor koffie en broodjes. De kleding en weggeefbank zijn elke vrijdag open van 10.30 tot 14.30 uur. Mensen met een Gelrepas mogen elke week drie kledingstukken gratis meenemen, voor meer kleding wordt een kleine vergoeding gevraagd. Ook mensen zonder Gelrepas zijn welkom. Zij betalen dan een vergoeding. Iedereen kan gebruikte kleding inleveren tijdens de openingstijden op vrijdag.