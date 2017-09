Betere zorg voor mensen met ernstige psychische aandoening

APELDOORN / BRUMMEN - Wat is nodig voor een goed herstel van mensen met een Ernstige Psychische Aandoening (EPA)? De Taskforce EPA is een samenwerkingsverband tussen cliënten, GGZ, Zilveren Kruis en gemeenten en heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met die vraag.

De Taskforce heeft de opdracht om - waar mogelijk – het herstel van mensen met een ernstige psychische aandoening in de eigen omgeving te laten plaatsvinden en niet in een instelling. Dat kan alleen als er een goede zorginfrastructuur in de wijken is met aandacht voor wonen, werken en financiën. Om hier te komen zijn er 36 concrete actiepunten geformuleerd. Deze staan in het Werkprogramma EPA.

De Taskforce EPA is een samenwerkingsverband tussen vijf grote GGZ zorgaanbieders, Zilveren Kruis, cliëntenvertegenwoordigers, Zorgbelang Gelderland en gemeenten in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe, waaronder Apeldoorn en Brummen. De Taskforce heeft als missie om concrete stappen te zetten richting een samenleving waarin mensen met een ernstige psychische aandoening meer kansen hebben op een zelfstandig, gezond, veilig en sociaal leven.

Een belangrijk actiepunt uit het Werkprogramma EPA is bijvoorbeeld om de samenwerking te verbeteren tussen hulpverleners in de wijk. Welzijnswerkers en professionals in de zorg moeten vanuit verschillende specialismen hun samenwerken versterken en de omgeving van de cliënt zo goed mogelijk betrekken bij de ondersteuning. Dat betekent ook dat zij met elkaar werken aan kennisoverdracht ten aanzien van elkaars vakgebied.

Een ander actiepunt is de continue bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg. Er wordt in kaart gebracht wat er nodig is om terugval te voorkomen. Zo wordt de haalbaarheid onderzocht van een logeervoorziening en van een telefonische meldlijn waar cliënten, maar ook familie of wijkbewoners 24/7 een beroep op kunnen doen.

Als geen ander weten cliënten waar zij in hun herstel behoefte aan hebben. Met cliënten samen wordt dan ook onderzocht of een Herstelacademie opgezet kan worden. Vanuit de Herstelacademie kan door ervaringsdeskundigen ondersteuning geboden worden.

Alle partners starten nu met de uitvoering. Ook de verschillende colleges van B&W in de regio hebben inmiddels ingestemd met de gevraagde gemeentelijke inzet. Kijk voor meer informatie en het gehele werkprogramma EPA op www.apeldoorn.nl/beschermdthuis