Meezingen met Oratoriumkoor Veluwezoom

DIEREN - Het Oratoriumkoor Veluwezoom in Dieren stelt zangers en zangeressen die geen koorlid zijn weer in de gelegenheid mee te doen aan de voorbereiding en uitvoering van een concert. Op 21 april 2018 voert het koor in de Martinikerk in Doesburg drie werken uit: de Messa di Gloria van Puccini, het Requiem van Duruflé en Psalm 48 (‘Great is the Lord’) van Elgar.

Dit gebeurt met medewerking van het Nederlands Begeleidingsorkest, organist Sander van den Houten en drie vocale solisten. Koor en orkest staan onder leiding van Ab Weegenaar. De repetities, die al begonnen zijn, worden elke donderdagavond van 19.30 uur tot 21.45 uur gehouden in de Regenboogzaal van de Ontmoetingskerk aan de Admiraal Helfrichlaan 54 in Dieren. Belangstellenden zijn hier altijd welkom. Wie meedoet, betaalt 24 euro per maand. Naast de wekelijkse repetities zijn er op 25 november en 10 maart twee koordagen (waarop van 10.00 tot 15.00 uur gezongen wordt) en een workshop onder leiding van een van de vocale solisten. Meer informatie bij Fenneke Harreveld (06-22305008) of Wim Heitman (026-4953525).

www.oratoriumkoorveluwezoom.nl