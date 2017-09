Bridgen kan ook ‘s middags in Velp

VELP - Bridgevereniging De Kweekvijver in Velp speelt op maandagmiddag voor het plezier en indien gewenst ook iets fanatieker. Ze spelen met drie niveaus ,waardoor iedereen zijn plekje kan vinden. Omdat ze het altijd gezellig hebben, levert dat volgens eigen zeggen wel wat geroezemoes op.

En wanneer dat lastig is als je een moeilijk spel moet spelen, laat je dat even weten en keert de rust weer. De Kweekvijver speelt ’s middags omdat veel ouderen ’s avonds liever niet de straat opgaan. Bovendien wordt er zeker wat gevraagd van de hersenen en dat is het een lange zit op het einde van de dag. Bij De Kweekvijver begint om 13.30 uur en om 16.30 uur is zo’n beetje iedereen klaar en gaat op weg naar het avondeten na een leuke middag een kaartje gelegd te hebben en weer even bijgepraat te hebben met de bekenden.

Meer informatie is verkrijgbaar bij secretaris, Huib van Santen, e-mail: kweekvijvervelp@gmail.com.