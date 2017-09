Boeken voor boeken in De Klimtoren

DREMPT - In het kader van de kinderboekenweek, houdt basisschool De Klimtoren in Drempt op donderdag 12 oktober een boekenmarkt. Leerlingen van groep 8 helpen bij de verkoop van het brede aanbod van tweedehands boeken, dragen de boeken voor de kopers naar de auto of fiets en schenken ook nog eens de gratis koffie in.

Belangstellenden zijn tussen 08.30 uur en 13.30 uur van harte welkom om de boekenmarkt te bezoeken. Met de opbrengst van de boekenmarkt schaft de school nieuwe boeken aan voor de schoolbibliotheek.

Toen een paar jaar geleden de bibliotheekbus verdween, vatte Carole van Norden, moeder van twee schoolgaande kinderen, het plan op voor een schoolbibliotheek. Sinds 2015 kunnen alle leerlingen van De Klimtoren elke week twee boeken lenen en hun taalvaardigheid vergroten. Om leerlingen blijvend enthousiast te houden is budget nodig voor nieuwe boeken. Zo ontstond vorig jaar het idee voor een boekenmarkt: nieuwe boeken aanschaffen door oude boeken te verkopen. De succesvolle eerste editie van vorig jaar leverde door gulle gevers een enorm aanbod boeken op en een opbrengst van 600 euro.

Kinderboeken, informatieboeken, tijdschriften, historische boeken, paperbacks en boeken voor volwassenen, kunnen mits in nette staat van 11 september tot en met 6 oktober worden ingeleverd bij Carole van Norden, te bereiken via 06 – 406 118 89. Ook opkopers die interesse hebben in de niet-verkochte boeken kunnen contact opnemen.