The Good Brothers zondag in Lieren

LIEREN - In restaurant De Roseboom, aan het Kanaal-Zuid 344 bij Lieren, staan zondag The Good Brothers op het podium. The Good Brothers kunnen omschreven worden als een Canadese legende. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kregen ze maar liefst acht keer op rij een Juno Award als Groep van het Jaar.

Daarna zijn er nog heel wat prijzen in de wacht gesleept met als hoogtepunt de inductie in de Canadese Hall Of Fame in 2004.

The Good Brothers maken al decennialang deel uit van de countryscène met een release van in totaal zestien albums. Onlangs is daar het album Wide Awake Dreamin aan toegevoegd. Ondanks het feit dat ze al lang meedraaien, zijn het nog altijd graag geziene gasten en niet alleen in Canada, want ze treden ook regelmatig op in de VS en Mexico, en maken jaarlijks een Europese tournee. Inmiddels zijn ze bezig aan hun 39e Europese Tournee, met optredens in Zwitserland, Duitsland en Nederland en in het kader daarvan staan ze dus zondag van 15.00 tot 17.30 uur in De Roseboom. Kaarten reserveren kan via 055-420875 / 06-17425599.

En er komt nog meer naar Lieren, want op zondag 17 september - de dag waarop in 1944 in Arnhem Operation Market Garden begon - treedt Lola Lamour op in de Rosenboom. Deze Engelse zangers brengt een repertoire van muziek uit de oorlogsjaren.

www.deroseboom.nl