Zangseizoen Thomasse Mannenkoor begint

RHEDEN - Het Thomasse Mannenkoor gaat van start, zoals gebruikelijk met een borreluurtje in de kantine van de tafeltennis vereniging Slagvaardig, aan de IJsselsingel. De eerste repetitie start met de bassen, op donderdag 24 augustus in het dorpshuis Willem de Zwijger aan het van Leeuwenplein in Rheden, om 17.00 uur.

Maandag 28 augustus is de eerste repetitie van de tenoren, ook om 17.00 uur ook in het Dorpshuis.

De agenda zoals die er op dit moment uitziet is als volgt; Bij de heropening van het nieuwe seizoen van het Dorpshuis, 9 september, zal het Thomassenmannenkoor een bijdrage leveren met enkele werken, op verschillende momenten die dag van hun repertoire. Bij zorgcentrum Rhederhof zal een concert verzorgd worden voor de bewoners en familie, 20 september aanvang 14.30 uur. Zaterdag 18 november is er het jaarlijks Najaarsconcert in de dorpskerk in Rheden, aanvang 19.30 uur. Zaterdag 16 december is er een concert (onder voorbehoud) in de kerk in De Steeg, aanvang 19.30 uur. Het jaarlijks terugkerend kerstconcert in de Dorpskerk in Rheden, met medewerking van het Rhedens Fanfare Corps, vindt plaats op zondag 17 december om 15.00 uur.

Mocht het zingen in een mannenkoor aanspreken na dit gelezen te hebben, kom dan eens naar een repetitie om te proberen mee te zingen. Het koor is dringend op zoek naar nieuwe leden om het koor, dat zijn sporen meer dan verdiend heeft, voort te laten bestaan.

Info: voorzitter Louis Schennink tel. 026-3610774 / 06 22409182 of per e-mail: tmk-rheden@gmail.com