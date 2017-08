Bronckhorst aan de slag met woonwensen inwoners

BRONCKHORST - Inwoners van de gemeente Bronckhorst gaven bij diverse bijeenkomsten, onder andere bij 'B en W de boer op’, aan dat ze vast liepen bij het zoeken naar een woning in Bronckhorst. De gemeente heeft naar deze signalen geluisterd en gaat nu onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om op korte termijn huisvesting te organiseren die in de actuele woonbehoefte voorziet.

Sinds 2011 is er sprake van regionale samenwerking op het gebied van wonen. De belangrijkste reden hiervoor zijn de verwachte demografische ontwikkelingen. Bronckhorst heeft veel energie gezet op het terugbrengen van de aantallen te realiseren woningen, in lijn met de gemaakte regionale afspraken. Met als resultaat dat in 2017 er zelfs een beperkte ruimte in onze woningaantallen lijkt te ontstaan.

Vanuit de inwoners komen nu signalen dat er momenteel behoefte is aan huisvesting voor met name de doelgroep starters. In zowel de koop- als de huurmarkt is het aanbod goedkope woningen beperkt. Ook geeft men aan, dat het aanbod dat er is niet past bij hun wensen of financiële mogelijkheden. Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving is het voor deze doelgroep namelijk lastiger geworden om tot de woningmarkt toe te treden. Denk hierbij onder andere aan de inkomenseisen en de strengere financieringsnormen.

De mogelijkheden voor extra permanente woningen zijn ondanks de ontstane ruimte beperkt. B en W willen nu op korte termijn verkennen welke knelpunten er in het woningaanbod zijn en welke mogelijke oplossingen daar voor zijn. Daarnaast wil men breder kijken naar creatieve manieren om met het bestaande woningaanbod kwantitatief én kwalitatief in te spelen op de (toekomstige) behoefte. Denk hierbij aan het samenvoegen, aanpassen, uitbouwen of verduurzamen van bestaande woningen, zodat de woningvoorraad beter past bij de woonwensen. Ook wordt bekeken of het mogelijk is een beperkt aantal (tijdelijke) woningen toe te voegen, om aan de vraag van dit moment te kunnen voldoen.