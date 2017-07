Autocrossers LAT‘77 vieren 40-jarig bestaan

LOENEN – Veertig jaar geleden had zowat ieder dorp een autocross vereniging en Loenen wilde daarbij niet achterblijven. Op 25 januari 1977 vond de oprichtingsvergadering plaats en de LAT’77, Loenens Auto Team ‘77, was geboren.

Natuurlijk wilde de club ook een wedstrijd organiseren, maar de gemeente Apeldoorn wilde geen vergunning verlenen, omdat autocross niet viel onder de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC). Wel was LAT ‘77 aangesloten bij de VAGO (Verenigde Autocrossclubs Gelderland en Overijssel). Maar in 1978 werd de eerste wedstrijd in Loenen gehouden.

Na overgang richting KNAF, werd het eerste NK Autocross georganiseerd. Hierbij werd lid Kees Jonkers als Nederlands Kampioen gehuldigd. Vorig jaar mocht LAT’77 Ricardo Otto huldigen als eerste Nederlands Kampioen in de nieuwe Dutch Junior Buggy Cup klasse, welke nu nog als proef naast de officiële NK wedstrijden georganiseerd wordt.

De drang tot vernieuwing is altijd de basis geweest bij LAT‘77. Vanuit verschillende bestuurlijke functies en met inzet als officials, hebben de Loenense crossers steeds hun steentje kunnen bijgedragen aan de ontwikkeling van de autosport in het algemeen, maar natuurlijk in het bijzonder: de autocross.

Uitstapjes heeft LAT‘77 gemaakt als medeorganisator van een autocross evenement op het circuit van Zandvoort, dat hiervoor speciaal voorzien was van een laag zand. De ‘Indoor Autocross’ die zij drie jaar in de Rijnhal in Arnhem mochten organiseren was ook bijzonder. Een parcours bouwen met een brug erin, via nooduitgangen naar buiten, van een trap af de parkeerplaats op en hierna via een tent weer naar binnen. Andere uitstapjes die zij als organisatie hebben gemaakt, was bijvoorbeeld naar Kampen, om daar de eerste autocross ooit te mogen organiseren. In Spankeren hebben ze een cross mogen organiseren, net als een mooie weekendcross in het Zeeuwse Eindewege. Het bestuur keek al regelmatig over de grens en heeft toen de basis gelegd voor een samenwerkingsverband tussen organisatoren uit België, Luxemburg, Duitsland en Nederland. Eerst onder de naam Euregio Cup en later onder de naam Euro Pokal, welke pas geleden een doorstart gemaakt onder de naam Masters of Autocross.

LAT vroeg aandacht voor noviteiten als de Introductie blokstart, dames-cross, caravan race, endurance en vooral niet te vergeten de Nachtcross. Grondlegger zijn zij ook van het Nederlands Kampioenschap Gazonmaaier Racen. De eerste wedstrijd hiervoor hebben zij op 29 juli 1994 gehouden, waarbij Jan de Winkel uit Brummen als eerste Nederlands Kampioen met een snelheid van meer dan 50 km/u met een gazonmaaier over dit autocross circuit zijn rondjes draaide.

Erelid Roelof Poelarends begon in 1978 met autocrossen en heeft pas eind vorig jaar zijn actieve sportloopbaan beëindigd, maar wel met het nalaten van zijn zoon en kleinkinderen, die nog steeds verdienstelijk actief zijn met deelname aan wedstrijden.



Europese wetgeving maakte het de Loenense grondeigenaren nagenoeg onmogelijk om LAT na 36 jaar nogmaals grond ter beschikking te stellen. Noodgedwongen volgde een uitstapje in het Zeeuwse Eindewege. Vorig jaar een mooi weekend in Toldijk en nu in het jubileumjaar een wedstrijd, meetellend voor het Nederlands Kampioenschap Autocross 2017. En LAT is blij met deze toewijzing. “Dit jubileum hebben we kunnen behalen dankzij de medewerking van vele helpers en supporters. Veelal vanuit eigen supportersvereniging was het voor ons mogelijk om dit soort evenementen te organiseren. Waarvoor nogmaals dank”, aldus het bestuur.