Aanmelden voor Goede Doelen markt in Doesburg

DOESBURG - Wat moet je nu denken bij: Goede doelen markt? Eigenlijk is het heel simpel: alle mensen die met een goed doel bezig zijn, kunnen op zaterdag 2 september een kraam bemannen om aan iedere belangstellende uitleg te geven over zijn of haar goede doel. Niet alleen uitleggen, maar ook vragen om meer hulp, bijdragen in welke vorm dan ook.

Er zijn aan een aantal van deze ideële instanties, zoals in de brief van StiBeMa (Stichting Behoud Martinikerk) te lezen valt, al uitgenodigd, maar er zijn heel veel meer stichtingen en groepen die op vrijwillige basis werken voor goede doelen in en om Doesburg. Natuurlijk kennen de meeste mensen wel de Zonnebloem, de Plusbus, Rode Kruis en zo, maar er zijn nog heel veel kleinere projecten die net zoveel goed werk doen.

Op deze beurs kan iedereen zijn of haar goede doel promoten en iedereen er kennis van laten nemen. Aangezien het voor de organisatie niet te doen is alle goede doelen en stichtingen op te sporen, roepen ze hierbij iedereen op zich aan te melden voor deze beurs. Om de kosten hoeft men het niet te laten, want een kraam kost 10 euro.

Opgeven kan bij mevrouw F. Westra, tel. 0313-471319 email: f.westra2@kpnplanet.nl of de heer P. Nagtegaal tel. 0313-476534, email: pleun.nagtegaal@gmail.com.