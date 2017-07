Heerlijke vierdaagse lunch

DOESBURG - Zoals de gewoonte is, werden de Nijmeegse Vierdaagselopers op zaterdag na de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen, weer op het stadhuis in Doesburg onthaald op een heerlijke lunch. Niet alleen de lunch is belangrijk, maar ook met elkaar nog napraten over vier dagen lopen. Aangezien er verschillende afstanden gelopen werden, komt niet iedereen elkaar tegen.

Wethouder Fred Jansen organiseert samen met Anita Nieuwenhuis deze ontvangst. Dit jaar was er wat meer dan lekker eten, ze begonnen met koffie en een heerlijk gebakje met de vierdaagse vlag erop, die spontaan was aangeboden door Hans Ouderwets Lekker en een heerlijke zak echt Doesburgs snoep van Lekkersz en zo. Hierna de heerlijke lunch met fijne gerechten, die wederom door Susan Tehupuring en haar crew was bereid.

De vierdaagse is voor de grote meerderheid van de Doesburgse deelnemers heel goed verlopen. Een enkeling had deze zaterdag toch wat moeite met lopen, maar de medaille maakte alles weer goed.

Afscheid werd er ook genomen en wel van wethouder Fred Jansen. Alle jaren was hij bij de ontvangst en dit jaar voor het laatst. Volgend jaar zijn er de gemeenteraadsverkiezingen en Fred Jansen gaf al aan dat hij niet meer terugkeert als wethouder. Door de andere mensen van de organisatie kreeg hij een foto overhandigd, als bedankje. Jansen heeft echter wel gezorgd voor een heel goede vervanging: burgemeester Loes van der Meijs neemt vanaf nu deze taak op zich. Ze was er deze zaterdag al bij om kennis met iedereen te maken en zoals ze zei: “Dit jaar stage lopen zodat ik het volgend jaar goed kan doen”. - foto: Hanny ten Dolle