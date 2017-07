Paardenfokker van het jaar

EERBEEK - Tijdens de Nationale Dag Gelders Paard in Ermelo op zaterdag 22 juli, werd Gerrit te Bokkel uit Eerbeek gehuldigd met de KWPN-titel Fokker van het Jaar Gelders Paard 2017. Tijdens de uitreiking van de bijhorende versierselen werd de zichtbaar geëmotioneerde Eerbeekenaar verrast door een kort showprogramma uitgevoerd door familie en vrienden van Stal Te Bokkel.

Deze groep speelde het voor elkaar om ongezien twee hengsten, diverse jonge merries en een koets op het evenementen-terrein van de Hippische bond in Ermelo te krijgen. Kleinzoon Siebe en kleindochter Vera brachten Gerrits trots hengst Rubus B aangespannen voor de koets in de ring, waarmee zij als afsluiter Gerrit en zijn vrouw een ereronde gaven.

De paardenfokkerij zit de familie al generaties in het bloed, maar het werken met ooit bijna uitgestorven specifieke Gelderse ras begon voor Gerrit te Bokkel eind jaren ’90. Op zoek naar betrouwbare gebruikerspaarden voor zijn manege, kwam hij uit bij de Gelderse paarden. In 1998 kocht hij het zwarte veulentje Rubus B (Ahoy X Cabochon) van wijlen mevrouw Post uit Hall. Deze werd in de dressuur op hoog niveau uitgebracht door de dochter van Te Bokkel en later goedgekeurd bij het KWPN stamboek afdeling Gelders Paard. Met een aantal Gelderse merries zette hij een foklijn op waarbij de nakomelingen het zeer goed deden in de lessen op het bedrijf, op de keuringen én in de wedstrijdsport.

De zelfgefokte nakomelingen First Jewel B en Evryrona werden respectievelijk kampioen en reserve kampioen van de driejarige merries in de jaren daarna. In 2014 kocht Te Bokkel het veulen Ibsen B van de familie Veeneman uit Beemte en dit voorjaar werd ook Ibsen B (Wynton X Cabochon) goedgekeurd in het Gelderse Stamboek.

Voor wie de diverse veulens en andere jonge Gelderse paarden wil bewonderen, komt er binnenkort een mooie gelegenheid. Op zondag 17 september is er namelijk een Open Dag bij Stal Te Bokkel, met diverse demonstraties in en rond de manege.