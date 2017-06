Eikenprocessierups duikt op in Brummen

BRUMMEN - Het lijkt dit jaar mee te vallen met de hoeveelheid eikenprocessierupsen in de gemeente Brummen en de gemeente heeft besloten de rups dit jaar niet actief te gaan bestrijden. De diertjes zijn wel waargenomen in de gemeente, dus het is raadzaam alert te blijven om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Het is een behaarde rups die in de maanden mei, juni en juli in een groot deel van Nederland voorkomt. De rupsen gaan groepsgewijs - in processie dus - op zoek naar verse eikenbladen om te eten. In deze maanden verspreidt de rups brandharen. En dit zijn de veroorzakers van overlast. Wie in contact komt met de brandharen, kan namelijk klachten krijgen zoals jeuk, huiduitslag of geïrriteerde ogen en luchtwegen. Probeer dus het contact met de rupsen te vermijden. Houd bijvoorbeeld bij een bezoek aan een gebied met eiken de huid bedekt en ga niet picknicken onder eikenbomen. Pas ook op met blote voeten in het gras en hang wasgoed niet te drogen onder een eik.

De hoeveelheid eikenprocessierupsen is dit jaar beperkt. Alleen bij ernstige overlast op medische grond gaat de gemeente nog incidenteel nesten uit gemeentebomen verwijderen als deze zich in de openbare ruimte bevinden. Zo’n overlastsituatie kan worden doorgegeven via het meldingenloket op www.brummen.nl, onder het kopje Honden en Ongediertebestrijding en dan Eikenprocessierups.