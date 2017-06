Onderzoek naar Woonwensen en Leefbaarheid in de Achterhoek

BRONCKHORST – In de Achterhoek is een groot onderzoek van start gegaan naar de woonwensen voor de toekomst en de huidige leefbaarheid in het gebied. Het onderzoek vindt tegelijk plaats in zeven Achterhoekse gemeenten, waaronder Bronckhorst. 30.000 Achterhoekers ontvangen een uitnodiging om mee te doen.

Met de uitkomsten kunnen de Achterhoekse gemeenteraden nog betere beslissingen nemen over het wonen in de toekomst. Welke aanpassingen van de bestaande woningen zijn nodig? Welke wensen hebben starters op de woningmarkt? Waar en hoe bouwen we nog nieuwe woningen? Begin 2018 staan de resultaten van het onderzoek op de agenda’s van de gemeenteraden.

Via een steekproef zijn inwoners uit verschillende leeftijdsgroepen geselecteerd om mee te doen aan dit onderzoek. Deze mensen ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de digitale enquête. Deelnemers die binnen twee weken de vragenlijst invullen, maken kans op een cadeaubon van 20 euro. De uitvoer van het onderzoek is in handen van onderzoekbureau Moventem.