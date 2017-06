Familiedag GSV’38

DOESBURG – Jong en oud hebben een heerlijke dag beleefd op sportpark De Does tijdens de GSV’38 Familiedag. Vanaf 10.00 uur was het de beurt aan de allerkleinste voetballertjes, die een onderling toernooi speelden. Daarna was het de beurt aan de JO13 en JO15. Daarvoor waren al diverse attracties opgebouwd, waaronder een geldvangspel en springkussen. Mascotte beer Haribo verscheen op het terrein en werd achtervolgd door vele fans. Favoriet FM zond live uit vanaf het sportpark. Natuurlijk werd er ook flink gesport. Vijf partijen werden afgewerkt waarbij de ouders het moesten opnemen tegen hun eigen jeugd. Het was geweldig om te zien hoe eenieder zijn of haar best deed. Er werd flink geschoten op het doel voor de penaltybokaal. Topper van de middag was de wedstrijd van de GSV-selectie tegen de JO-7 en JO-9. De jongsten wonnen de partij met 3-2 en waren apetrots dat ze deze overwinning op zak hadden. Afsluitend werd op de velden door de oudere jeugd JO17, JO19 en senioren een toernooi gespeeld. Daarna bleef het nog lang gezellig in de tent met een hapje en drankje, DJ Mees en de finale van de Champions League