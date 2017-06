Buurtplan voor Dieren-West

DIEREN - Eind juni ligt bij iedereen in Dieren-West het buurtplan in de bus. Dieren-West is de buurt ten noorden van de N348 en ten westen van de Harderwijkerweg. In het buurtplan staat te lezen wat er de komende twee jaar gaat gebeuren in de buurt.

Samen met inwoners, Initiatiefgroep Dieren-Noordwest, Politie, Radar Uitvoering Oost en Vivare is dit buurtplan tot stand gekomen. Mede dankzij de Initiatiegroep en andere vrijwilligers én de ondersteuning vanuit de werkwijze Ik buurt mee! is er de afgelopen tijd veel gebeurd in de wijk. De Initiatiefgroep Dieren-Noordwest is al enige tijd bezig activiteiten in de buurt aan te moedigen met als doel de sociale samenhang in de wijk te vergroten.

De introductie van Ik buurt mee! is vorig jaar gestart met een enquête in de wijk en aansluitend zijn twee bewonersbijeenkomsten in de Ontmoetingskerk georganiseerd, met als hoofdthema veiligheid en preventie. Deze avonden hebben onder andere geresulteerd in WhatsApp-groepen die binnenkort actief zijn in de wijk. Verder zijn er avonden gehouden over alternatieve energiebronnen, is er een werkgroep Duurzaam Dieren-West en zijn er straatcontactpersonen gekomen. En de enthousiaste leden van de Initiatiefgroep blijven buurten in de wijk. Ook het ontmoeten en inspireren van elkaar speelt een belangrijke rol in de wijk. Zo zijn er plannen voor wandelgroepen en zondagmiddagmatinees.

Foto: de heren Burgmeijer en Dolk (leden van de Initiatiefgroep Dieren-Noordwest) het buurtplan.