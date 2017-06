Eindtoernooi DES en The Phantoms

DOESBURG - Ruim zestig kinderen deden onlangs mee aan het eindtoernooi van DES en The Phantoms in sporthal Beumerskamp in Doesburg. De twee verenigingen speelden een vriendschappelijk toernooi. Het toernooi kondigde het eind van het wedstrijdseizoen aan, en tegelijkertijd een begin van een hernieuwe samenwerking tussen de jeugd van DES en The Phantoms. Er komen vaker vriendschappelijke toernooien tussen de jeugdleden van beide verenigingen. Wie er heeft gewonnen was iedereen aan het eind van het toernooi al rap vergeten. De gezelligheid en sportiviteit tijdens het toernooi niet.