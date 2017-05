Ongeslagen kampioen

DIEREN - Het 2e team voor jongens onder 11 jaar van vv Dieren is zaterdag in de laatste wedstrijd van het seizoen kampioen geworden. De voorgaande negen wedstrijden hadden ze allemaal gewonnen. De laatste match, uit tegen de enig overgebleven concurrent DZC 68 in Doetinchem, werd met 1-6 in winst omgezet. Luuk, Lars, Daniel, Quinten, Sjors, Koen, Simon, Tygo en Ryan hebben met hun trainers Stephan en Nienke hard gewerkt om dit mooie resultaat te behalen. Ook invaller Simon heeft een steentje bijgedragen. Direct na het laatste fluitsignaal barstte het feest los met vuurwerk en confetti, waarbij de spelers een medaille kregen omgehangen. Leider Richard was trots op dit team. Bij terugkomst in Dieren ging het luid toeterend naar sponsor KüchenTref. Hier werden team en sponsor op de foto vereeuwigd.