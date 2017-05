Inloopavonden voor woningzoekers bij Grotenhuis Makelaardij

DIEREN - Wie een woning wil kopen, kan zich bij Grotenhuis Makelaardij nu extra laagdrempelig en op een informele wijze laten informeren over alle actuele onderwerpen rondom het kopen van een woning; van de start van de zoektocht tot en met de overdracht van de nieuwe woning bij de notaris.

Bij het kopen van een woning komt veel kijken. Grotenhuis Makelaardij introduceert daarom maandelijks inloopavonden voor woningzoekers. Tijdens een inloopavond is iedereen met een (latente) verhuiswens van harte welkom op het kantoor van de Dierense makelaar aan de Lindelaan 10a. Zij kunnen zich dan laten informeren over de actuele situatie op de woningmarkt, het vinden van een passende woning, het krijgen van de best passende hypotheek etc. etc. De inloopavonden zullen regelmatig gehouden worden en afgestemd worden op de maandelijks door Grotenhuis georganiseerde open huizen op de laatste zaterdag van de maand. De eerste inloopavond zal gehouden worden op vrijdagavond 26 mei van 19.00 tot 20.30 uur. Daarbij zijn dan in ieder geval een NVM makelaar en een hypotheekadviseur aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.

Om de zoektocht naar uw droomwoning te vergemakkelijken, kunt u tijdens de inloopavond vrijblijvend uw woonwensen laten registreren in de NVM database. Met een gratis NVM account (MijnNVM) bent u optimaal op de hoogte van nieuw en gewijzigd woningaanbod dat aan de door u opgegeven criteria voldoet. Niet alleen het uitgebreide aanbod van de Dierense makelaar, maar het aanbod van alle NVM makelaars wordt met dit profiel automatisch voor u in de gaten gehouden. Komt uw droomhuis te koop, dan ontvangt u direct een e-mail met de gegevens van de betreffende woning. U bent in sommige gevallen zelfs eerder geïnformeerd dan via funda!

Ook als er geen voorlichtingsavond is, bent u bij Grotenhuis Makelaardij overigens van harte welkom om u vrijblijvend te laten informeren en/ of een gratis MijnNVM account te laten registreren. Fabian Grotenhuis: “Wij helpen u graag bij uw zoektocht naar passende woonruimte! Ons motto luidt niet voor niets Actie is Succes!”

www.grotenhuismakelaardij.nl