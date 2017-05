Echtpaar Louwen 65 jaar getrouwd

VELP - Burgemeester Van Wingerden bracht zaterdag een bezoek aan het echtpaar Louwen-Hulsker in Velp, ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk. De heer Lambregt (roepnaam Bert) Louwen is geboren op 29 december 1927 in Rotterdam. Mevrouw Jacoba Johanna (roepnaam Cobi) Hulsker is geboren op 10 november 1926 in ‘s-Gravenhage. Ze hebben elkaar leren kennen in Voorburg. De heer Louwen heeft bij een pensioenverzekering gewerkt en was in de jaren ‘60 en ’70 één van de eerste ICT-ers van ons land. Ze hebben, voordat naar Velp kwamen, gewoond in Leidschendam, Rotterdam, Puttershoek en Duiven.

Uit hun huwelijk zijn 3 dochters geboren. Inmiddels hebben ze 11 kleinkinderen en

5 achterkleinkinderen. Beiden hebben vooral interesse in Australië, omdat daar hun jongste dochter met het gezin woont. Het echtpaar is meerdere keren in Australië geweest, vaak voor vele maanden. Onlangs is het echtpaar verhuisd naar Velp. De kinderen vinden het erg fijn dat hun ouders nu nog samen kunnen wonen in het verpleeghuis ’t Jagthuis in Velp. - foto: Han Uenk