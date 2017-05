Festival Goed Groen bij Groenhorst Velp

VELP - Spectaculair bloemwerk, livemuziek, proeverijen en verkoopkraampjes. Dat zijn de ingrediënten van het ‘Festival Goed Groen’, een nieuw initiatief van Groenhorst Velp. Op donderdag 1 juni is het festival gratis toegankelijk van 15.00 tot 21.00 uur.

Het festival heeft een afwisselend programma, waarbij de vakgroep Bloem van de school een belangrijke rol speelt. Met een kleurrijke expositie van spectaculair bloemwerk laten alle mbo-klassen en de examenkandidaten hun mooiste bloemwerk zien. Er zijn tafeldecoraties, (bruids)boeketten, kransen, plantaardige hoeden, rouwbloemen en –decoratie.

Bezoekers die thuis ook graag creatief bloemwerk willen maken, kunnen vanaf 18.00 uur een kijkje nemen bij praktische demonstraties – uiteraard verzorgd door leerlingen. Hanneke Frankema, bekend uit de jury van Hollands beste bloemstylist, beoordeelt het examenwerk en praat de avond aan elkaar.

Ondernemers uit de regio bemannen verkoopkraampjes met onder andere biologische groene wijnen, trendy lifestyle producten van hergebruikte materialen, tweedehands boeken, met kip en pulled pork gevulde wraps en huisgemaakte frites met truffelmayonaise. Leerlingen bieden hippe veldboeketjes en zelfgemaakte granola te koop aan. Uiteraard kan er ook geproefd worden. Bij dit alles is er gezellige livemuziek door Julio’s Suitcase.

Festival Goed Groen is op 1 juni gratis te bezoeken van 15.00 tot 21.00 uur in het recent vernieuwde schoolgebouw aan de Pinkenbergseweg 5f in Velp. En het blijft niet bij deze ene keer, want het festival wordt een jaarlijks terugkerend evenement.