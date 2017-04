Geslaagde Veluwezoom wandeltocht

Maandag Tweede Paasdag werd de 37e Veluwezoom wandeltocht gehouden door WSV Brummen. Willy Oosting en Ronald Herder hadden samen de routes voor de 5, 10, 15, 20, 30 en 40 km uitgedacht en met vele vrijwilligers werden op 1e Paasdag de bewegwijzeringsbordjes opgehangen.



2e Paasdag, het weer was ons gunstig gezind dit jaar, om 7 uur waren de vrijwilligers voor het parkeren, inschrijven en routecontrole, net als de vrijwilligers van de korfbal, al aanwezig bij de kantine van KV Melynas te Brummen. Om 7.30 uur meldden zich de eerste wandelaars om zich in te schrijven voor de wandeltocht. De lange afstanden, 30 en 40 km, mochten immers al om 8.00 uur starten.

Paashazen Ton en Frits waren inmiddels ook in vol ornaat aanwezig om iederen te verwelkomen met heerlijke paaseitjes, welke dankbaar in ontvangst werden genomen.

Ook wilde menigeen met de paashazen op de foto.



Na een kopje koffie werd het sein gegeven dat de wandelaars mochten vertrekken voor hun kilometers door onze mooie afwisselende omgeving. De 30 en 40 km gingen van Brummen, via Leuvenheim en Laag-Soeren naar Loenen en vandaar weer via Eerbeek en Hall terug naar Brummen. Men passeerde gebieden van Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en enkele particuliere landgoederen.

De 20 km deed Laag-Soeren nog wel aan, maar ging daarna via Eerbeek weer naar Hall en Brummen.

De overige afstanden bleven aan de Brummense kant van het kanaal.



Er waren diverse rustposten onderweg, zoals bij de Harmonie in Laag-Soeren, bij de fam. Sangers in Loenen en de fam. Brouwer in Hall.



Dit jaar kwamen de 675 wandelaars weer uit heel het land en ook konden we 85 Belgische en enkele Duitse deelnemers begroeten.



Al met al was het een zeer geslaagd evenement, want menig wandelaar bleef na de tocht nog even in de kantine van KV Melynas hangen om de inwendige mens weer te versterken en even gezellig bij te kletsen over wat men onderweg allemaal gezien en beleeft had.



Voor de organisatie weer een reden om uit te kijken naar 2e Paasdag 2018 als de 38e editie op het progamma staat.