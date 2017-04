Geslaagde Koningsspelen

LOENEN - 21 April heeft basisschool de Tweede Stee uit Loenen weer meegedaan met de Koningsspelen. Na een heerlijk koningsontbijt en het dansen van het dansje Okido zijn alle kinderen verder gegaan met de sportieve activiteiten.

Elke groep heeft meegedaan aan de clinics Gymmen bij Gymnastiek vereniging de Kempers, Dansen bij dansstudio Move It en de kinderen hebben kennis gemaakt met de survival sport op een parcours van de Hoenderrun. Daarnaast heeft ook elke groep meegedaan aan de sponsorloop. Ze hebben 25 minuten de tijd gehad om zoveel mogelijk rondjes rond de school te rennen. Hiermee hebben ze gezamenlijk het mooie bedrag van 1500 euro opgehaald. Een derde wordt gedoneerd aan Serious request en tweederde wordt voor school gebruikt om onder andere een nieuwe geluidsinstallatie aan te schaffen.

Op deze dag heeft de school ook de officiële start aangekondigd voor Serious Request. De Tweede Stee is één van de eerste scholen die al bezig is met het inzamelen van geld voor dit goede doel. Gedurende dit schooljaar en volgend schooljaar kunnen kinderen, ouders en leerkrachten initiatieven aandragen om geld in te zamelen voor Serious Request. Eind december staat het glazen huis in Apeldoorn en dan zal een aantal kinderen en leerkrachten de cheque aan de Dj’s overhandigen. Ter afsluiting van deze ochtend kregen alle kinderen een broodje knakworst en een goody bag mee naar huis met mooie attenties hierin.