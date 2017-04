Gemeenteraad Zevenaar ook akkoord met Fashion Outlet

ZEVENAAR - De gemeenteraad van Zevenaar heeft haar akkoord gegeven voor de plannen voor het realiseren van een Fashion Outlet in Zevenaar. Tijdens de openbare vergadering heeft de raad zich gebogen over het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. Beide documenten zijn vastgesteld. Hiermee heeft de Fashion Outlet definitief groen licht gekregen.

Op donderdag 11 mei, van 12.00 tot 13.30 uur, wordt in het gemeentehuis van Zevenaar de koop- en realisatieovereenkomst door de gemeente en de Ontwikkelcombinatie FOZ B.V., bestaande uit de partners Stable International en Veluwezoom Verkerk (VolkerWessels), ondertekend. Ook vindt dan de ondertekening van het convenant plaats, dat in samenwerking met de omgeving tot stand is gekomen.