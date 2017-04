Goede mogelijkheden voor solarpark Elzenbos

BRUMMEN – Een solarpark op een terrein van 8,5 hectare grond in de Elzenbos in Brummen lijkt financieel haalbaar, is de conclusie van het verkennend onderzoek dat BrummenEnergie in opdracht van de gemeente Brummen heeft uitgevoerd. Een plan met 9500 zonnepanelen beslaat 3,5 hectare van het beschikbare perceel van 8,5 hectare en is voldoende voor de elektriciteit van 600 Brummense huishoudens.

De mensen van BrummenEnergie zijn dusdanig enthousiast en betrokken, dat ze de neiging hebben te praten alsof volgende week de eerste schop de grond in gaat. Maar zover is het nog niet. Het stuk dat vorige week aan wethouder Van Ooijen werd aangeboden is het resultaat van een verkennend onderzoek. Maar het biedt ontegenzeggelijk mogelijkheden voor een solarpark op het terrein - eigendom van de gemeente - in de hoek naast N348 en Elzenbosweg.

De werkgroep van lokale coöperatie BrummenEnergie heeft, onder leiding van bestuurslid Jaap Ypma, het verkennend onderzoek uitgevoerd. Het gaat om een stuk landbouwgrond met bestemming woningbouw, maar dat voorlopig niet op die manier wordt ingevuld. Het solarveld vormt het basisscenario in het verkennend onderzoek van BrummenEnergie. Daarnaast zijn er vier scenario’s opgesteld waarin het solarpark in verschillende settings op het terrein kan worden aangelegd. Bijvoorbeeld in combinatie met een parkachtige omgeving, al of niet met een speel- en recreatieveld, of een snellaadstation voor elektrische auto’s. De gemeente kan een keuze maken uit de verschillende scenario’s, zodat er een meest passende en gewenste ontwikkeling in het gebied ontstaat. Het solarpark kan zorgen voor een vermindering van de CO2 uitstoot van circa 1200 ton per jaar.

“Het college is blij met het verkennend onderzoek”, aldus wethouder Eef van Ooijen. “Een solarpark op een terrein waarop voorlopig niet bebouwd mag worden en ons eigendom is, past in de duurzaamheidsdoelstellingen die we als gemeente nastreven. Zowel de gemeente als BrummenEnergie hebben zichzelf tot doel gesteld om het energieverbruik in de gemeente Brummen in 2030 energieneutraal te hebben. Op basis van dit onderzoek gaan we ons buigen over de vraag hoe we het vervolg vorm gaan geven en hoe we daar de samenleving bij betrekken.”