Zorgcontract getekend voor dagbesteding in MFC

KLARENBEEK - De zorgorganisatie PGVZ (Persoons Gebonden Vraaggerichte Zorg) uit Kampen, directeur Gerwin Karel en stafmedewerker Jan van Oudheusden en namens de Stichting MFC, de voorzitter Reinier Plante en secretaris Mike Arends, tekenden een zorgcontract die de dagbesteding in het MFC per 1 mei 2017 mogelijk maakt.

De dagopvang is er voor ouderen en hulpbehoevenden. Het gaat om drie dagen dagbesteding in de week.

De zorgorganisatie PGVZ biedt kwalitatieve zorg die op maat gesneden is. PGVZ biedt de dagopvang voor ouderen en hulpbehoevenden in het MFC door Dagbesteding Ouderen.

geWOON Dagbesteding Ouderen biedt: structuur en activiteiten aan ouderen met een beperking (psychogeriatrische, psychosociale en/of lichamelijke beperkingen), maar ook aan ouderen die behoefte hebben aan sociaal contact en aan ouderen die vergeetachtig worden. Dagbesteding is ook mogelijk om de mantelzorger(s) te ontlasten. 'Gezellig samen zijn en er een leuke dag van maken'. Ingrid van Bussel wordt de coördinator van de dagopvang en heeft in Klarenbeek ook de professionele leiding. geWOON Dagbesteding Ouderen biedt begeleiding in groepsverband. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd waar men aan mee kan doen, zoals creatief bezig zijn, gezelschapsspellen, beweegactiviteiten en natuurlijk samen koffie/thee drinken en lunchen.

PGVZ verzorgt op dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur geWOON Dagbesteding Ouderen in het MFC aan de Bosweg 14 te Klarenbeek. Dit doet PGVZ met vaste begeleiding en vrijwilligers. Via een WMO/WLZ/ZVW (of PGB) indicatie komt men in aanmerking voor geWOON Dagbesteding Ouderen in Klarenbeek. Als men een indicatie dagbesteding WMO heeft, bekijkt het CAK of men een eigen bijdrage moet betalen. . De coördinator Dagbesteding Ouderen, Ingrid van Brussel uit Klarenbeek, helpt graag !

foto:

Het zorgcontract wordt getekend in het MFC - foto: Bert Visser