EMPE - Er staat een nieuwe bank in de Empese en Tondense Heide. Het bankje is een resultaat van de samenwerking tussen Natuurmonumenten en Stichting Halloween Eerbeek en is gefinancierd uit de opbrengsten van de Halloweenfeesten in oktober vorig jaar. De bank is door vrijwilligers van Natuurmonumenten geplaatst langs de gele wandelroute in het noordelijke deel van het natuurgebied, met uitzicht op het waterbekken en het koewachtershuisje. - Foto: Michel Hol