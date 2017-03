BRUMMEN - Het gezelschap Alleen maar Hollands toert intensief door de regio en was dit keer te gast in Tolzicht in Brummen. Henk, Gert, Joop, Tonnie, Eddy en Miranda wisten de sfeer er goed in te brengen en de bewoners van het Brummense huis vermaakten zich prima. Overal blije en vrolijke gezichten en meezingen, klappen of neuriën. Meer weten over dit gezelschap dat ook nog eens de gage beschikbaar stelt voor het goede doel: www.alleenmaarhollands.nl.