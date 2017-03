Samenwerking Sp. Brummen en vv Oeken uitgebreid naar jeugd

BRUMMEN – Sportclub Brummen en vv Oeken blijven de komende jaren nauw samenwerking. Er was al samengewerkt binnen het meiden- en vrouwenvoetbal. Met ingang van het seizoen 2017 / 2018 vallen alle jeugdteams, ook voor jongens, onder de samenwerking.

In mei 2015 zaten vertegenwoordigers van vv Oeken en Sportclub Brummen voor het eerst om tafel om een mogelijk samenwerking op het gebied van het meiden- en vrouwenvoetbal te bespreken. Al snel bleek dat beide clubs op één lijn zaten en dit leidde tot de eerste nauwe samenwerking in de geschiedenis van deze beide clubs. In het seizoen 2015/2016 namen diverse gezamenlijke meiden- en vrouwenteams deel aan de competitie.

De samenwerking tussen vv Oeken en Sportclub Brummen loopt al vanaf het begin succesvol en soepel en heeft inmiddels een aantal mooie resultaten heeft opgeleverd, zowel op als buiten het veld.

Al snel bleek dat er ook op het gebied van de jongens behoefte was aan samenwerking. Dat leidde ertoe dat er ook bij de jongens in een aantal leeftijdscategorieën samenwerkende teams gevormd werden voor het seizoen 2016/2017.

Na twee succesvolle seizoenen van samenwerking hebben beide clubs onlangs besloten de samenwerking nog verder uit te breiden. Met ingang van het seizoen 2017/2018 zullen alle jeugdteams, zowel de meiden als jongens, en het vrouwenvoetbal onder de samenwerking gaan vallen. Al deze teams gaan met ingang van het nieuwe seizoen deelnemen aan de diverse competities onder de naam SJO Oeken/Brummen.