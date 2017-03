Nieuwe expositie Galerie de Engel

DE STEEG - Een fotograaf, een keramist en een beeldhouwer laten samen hun werk zien in Galerie de Engel, op de omloop van het gemeentehuis van Rheden in de Steeg. De expositie loopt nog tot donderdag 4 mei.

Let de Kok werkt momenteel met geassembleerde vormen in felle en contrasterende kleuren. Elk object kan op verschillende manieren geplaatst worden waardoor je steeds weer een nieuw autonoom kunstwerk krijgt. Karijn Kakebeeke is fotojournalist en documentair fotograaf. Het gaat haar werk om ‘verhalen vertellen’. Ze groeide op in verschillende buitenlanden, waar haar fascinatie ontstond voor dat wat ons allemaal hetzelfde maar toch zo verschillend maakt. Wat beweegt ons en wat krijgt ons in beweging? Anne Reerink werkt als beeldhouwer het liefst in steen. De vormenrijkdom in de natuur is voor haar een onuitputtelijke inspiratiebron. In haar beelden zoekt ze naar de heldere ruimtelijke vorm. De laatste jaren maakt ze ook portretten in klei.

De tentoonstelling is tot 4 mei, tijdens de openingstijden van het Gemeentehuis van Rheden: ma t/m do 09.00 - 17.00 uur en vrijdag 09.00 - 12.00 uur.