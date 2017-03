Bart Smit Dieren gaat medio juni dicht

DIEREN - De speelgoedwinkel van Bart Smit aan de Wilhelminaweg in Dieren, sluit medio juni de deuren. Alle Bart Smitwinkels worden omgebouwd naar de formule Intertoys - allemaal eigendom van de Blokker-groep - en omdat Velp en Eerbeek al Intertoys-vestigingen hebben, viel het besluit de Dierense speelgoedzaak te sluiten.

De Intertoys-formule beschikt over 303 winkels in ons land. Bart Smit heeft 235 vestigingen.

'Door de groei van online aanbieders is de concurrentie toegenomen', stelt de keten in zijn jaarverslag. Blokker heeft daarnaast last van ketens als Kruidvat en Action, die in toenemende mate speelgoed verkopen.

Het detailhandelsconcern Blokker Holding sloot vorig jaar al tientallen vestigingen van Bart Smit. Behalve in ons land heeft Bart Smit nog winkels in België en Luxemburg.