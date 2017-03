G-voetbal Loenermark maakt prima start

LOENEN – Er zijn nu ruim twee maanden voorbij sinds het startsein in januari van het G-Voetbal bij Voetbalverenigin Loenermark. Wat is er veel voetbalplezier! Elke vrijdagavond komen de voetballers enthousiast de kantine binnen, ze hebben weer zin om te gaan trainen. Even bijkletsen met elkaar en wat drinken, terwijl de trainers alles klaar zetten.

En dan wordt er een uur lang fanatiek gevoetbald. Er is een warming-up en er worden oefeningen gedaan. De training eindigt met een partijtje voetbal.

De opkomst bij de trainingen schommelt tussen acht tot elf enthousiaste voetballers. De leeftijd varieert van zes tot bijna vijftig jaar. VV Loenermark heeft nu zes jeugdspelers en vijf spelers die met de senioren mee kunnen doen. Zij komen uit Loenen en omgeving. De onderlinge verschillen maakt de voetballers niet uit, voor ieder is er genoeg ruimte en aandacht om op eigen niveau lekker te kunnen voetballen. Ook wordt er keeperstraining gegeven.

Op vrijdag 7 april gaan de G-Voetballers meedoen met de Voetbal Instuif. Die wordt georganiseerd bij Loenermark voor de pupillen en kinderen, die nog geen lid zijn, in de basisschoolleeftijd. Het programma staat in het teken van sport en spel, waarbij de nadruk ligt op het samen genieten van het voetbalspel.

Op zondag 9 april doet Loenermark met twee G-voetballers mee aan de Sportdag Bijzondere Sporten voor Unieke Mensen. Hier worden verschillende sporten voor mensen met een beperking uit Apeldoorn en omgeving gepromoot. Loenermark zal hier samen met collega G-voetbal verenigingen uit Apeldoorn een clinic organiseren en het G-voetbal promoten. Zij hopen via deze weg weer nieuwe enthousiaste voetballers te mogen verwelkomen, zodat de teams compleet kunnen worden. Wie interesse heeft mag een keer bij de training komen kijken en mee doen mag dat natuurlijk ook. Ieder is van harte welkom.

Op zaterdag 22 april zal de eerste wedstrijd van het G-voetbal team gespeeld gaat worden tegen WWNA. Loenermark speelt thuis. Om 10.00 uur zal de wedstrijd starten. Supports zijn welkom om deze toppers aan te moedigen.