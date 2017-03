Sponsors aan de bak bij Bruvoc

BRUMMEN - Het jaarlijkse sponsortoernooi van volleybalvereniging Bruvoc is weer gespeeld. Tijdens deze avond wil de vereniging iets terugdoen voor de sponsoren die de club vaak al jarenlang ondersteunen. In sportzaal Rhienderoord in Brummen gingen ze de strijd met elkaar aan op het volleybalveld.

In twee poules van vier teams werd gestreden met alles wat de teams te bieden hadden. Met inzet, mooie aanvallen maar vooral ook veel plezier, werden de wedstrijden gespeeld. Het team van Maalderink Smits had zelfs de eigen kinderen als speciale troef ingezet. Ook de altijd vrolijk uitgedoste afvaardiging van Rhienderoord ontbrak dit jaar niet.

Nadat het stof was neergedaald werd duidelijk wie er om de prijzen mochten gaan spelen. Helaas bleek ook dit jaar het team van Spar Bruno Lenderink als laatste geëindigd, maar dat mocht hun pret niet drukken. De mannen van Van der Beek’s metaalwerken vielen met een 5e plaats net buiten de finalewedstrijden. Het team van Kersten werd dit jaar 3e, nadat zij in een spannende wedstrijd het team van Hedipack versloegen. De finale werd dit jaar gewonnen door de talenten van Scholten & Evers, zij waren in de finale net iets te sterk voor het team van BMB Sneltransport. Een mooie winnaar van een gezellig toernooi.