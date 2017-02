InBetween zingt dit jaar nederpop

BRUMMEN – Gemengd Koor InBetween uit Brummen zingt momenteel nederpop. Het concert van 11 november dit jaar krijgt dan ook het motto Made in Holland mee. Nieuwe zangers zijn nog welkom.

InBetween legt elke twee jaar een nieuw thema op de lessenaar. De afgelopen jaren werden musicals en Iers-Keltische muziek gezongen en was er een jubileumconcert waarin werd teruggekeken op twintig jaar InBetween. Nu is gekozen voor nederpop, de mooiste nummers uit de Nederlandse popmuziek. Denk aan Nederlandse en Engelstalige liedjes van bijvoorbeeld Caro Emerald, Henk Westbroek en Ruth Jacott, die vierstemmig worden gezongen.

Dames en heren die mee willen doen aan het concert in november en deze nummers willen meezingen zijn welkom om eens vrijblijvend een repetitie te bezoeken. Op maandagavond wordt van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur gezongen in de Grote Kerk, onder leiding van dirigente en pianiste Tatiana Laryna. Neem voor een afspraak contact op via secr.inbetween@gmail.com of tel. 06 – 21719374.