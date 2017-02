Eén integraal kader voor het sociale domein

DE STEEG - Op dinsdag 21 februari heeft de gemeenteraad van Rheden het meerjarenbeleidskader Meedoen! vastgesteld en daarmee een akkoord gegeven voor de uitvoering ervan. Meedoen! is een integraal kader voor het sociaal domein. Hiermee wordt bedoeld dat er gezamenlijk beleid is gemaakt voor zowel zorg, werk, jeugdhulp en participatie door inwoners, partners en de gemeente Rheden. Alles in Meedoen! is erop gericht dat inwoners in de gemeente gezond, veilig en gelukkig in de samenleving kunnen meedoen.

Nederlandse gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor onder andere zorg, werk en jeugdhulp. Deze taken hebben zij overgenomen van de Rijksoverheid en provincie. Met Meedoen! wordt er niet meer gewerkt vanuit de individuele wetten (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet), maar vanuit één integraal kader over de vraagstukken binnen het sociaal domein.

De gemeente Rheden vindt het belangrijk dat inwoners én partners actief betrokken worden bij het beleid en de uitvoering binnen het sociaal domein. Partners zijn bijvoorbeeld mantel- en vrijwillige thuishulpen, krachtcoaches, jongerenwerk en buurtverenigingen. Bij de totstandkoming van Meedoen! hebben ruim 140 mensen elkaar ontmoet tijdens tafelgesprekken. De gesprekken waren gekoppeld aan acht thema’s. Inwoners en partners zijn in het gehele proces van Meedoen!, betrokken geweest. Gezamenlijk is het ambitieniveau bepaald en zijn wensen vertaald naar één beleidskader. De gemeente is met Meedoen! in staat om sneller en adequater te handelen op basis van de leefwereld van de inwoner in plaats van de wetgeving.

www.rheden.nl/mjbk