Verrassing voor Henk Brunnekreeft

DIEREN - De 86-jarige Henk Brunnekreeft uit Dieren verzorgde zijn gehandicapt geworden vrouw Ans acht jaar thuis en daarna bezocht hij haar zes jaar lang elke dag twee keer in de Hofstaete in Dieren. Tijdens hun huwelijk handwerkte ze veel, met een voorkeur voor borduren. Henk zocht na het overlijden van zijn vrouw naar een goede bestemming voor de vele restanten van DMC-garen, borduurstof, borduurboeken en vele andere artikelen. Hij vond het adres in het juni-nummer 2016 van het blad Naober, waar een reportage in stond van handwerkster Rikie Oltwater-Langelaar uit Eibergen. Tijdens de tentoonstelling die ze hield in het Vunderinksmuseum, waar 700 bezoekers op af kwamen, toog Henk naar Eibergen en droeg een kofferbak vol borduurartikelen over. Door de grote drukte op de tentoonstelling kon Rikie de gulle gever niet voldoende te woord staan en nodigde hem uit om hem thuis in Eibergen te bedanken. In de gedane gift (een verrassingspakket) zaten onder andere drie niet afgemaakte borduurwerkjes met vogeltje, die ze verwerkte tot speldenkussens zodat hij die aan zijn drie kinderen kon geven, als aandenken aan hun ‘borduur-moeder’. Vorige week kreeg hij een telefoontje dat ze nog een verrassing had voor hem zelf en bracht ze hem deze week een kussen van 60 bij 38 centimeter, geborduurd met garen van zijn vrouw Ans. Het unieke eigen ontwerp heeft 69540 kruisjes, ze heeft er ongeveer drie maanden intensief aan gewerkt. Ook kreeg hij een CD met foto’s van alle handwerken en poppenhuizen die ze in haar huwelijk van bijna 55 jaar gemaakt heeft. De borduurwerken en poppenhuizen zijn deze zomer voor groepen van tussen de acht en vijftien personen thuis in Eibergen bij haar op afspraak te bezichtigen. Maak een afspraak via tel. 0545 – 476971.