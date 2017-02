Schoon Belonen op Mauritiusschool

RHEDEN – Op de Mauritiusschool in Rheden werd donderdag het startschot gegeven van de pilot Schoon Belonen. In aanwezigheid van alle leerlingen ondertekenden wethouder Constans Pos van de gemeente Rheden en Esther Tobé, directeur van de Mauritiusschool, een samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken staan dat leerlingen van de Mauritiusschool vanaf nu PMD-afval apart gaan inzamelen en zorg dragen voor het gebied rondom hun school. Daarna gingen groep zeven acht voor het eerst zwerfafval rondom hun school opruimen.

Door landelijke regelgeving mogen scholen hun PMD-afval (de plastic flesjes en drankpakjes die kinderen van huis hebben meegenomen) niet aanbieden voor de inzameling van huishoudelijk afval. Het PMD op de school is officieel bedrijfsafval. Dit terwijl datzelfde afval bij de schoolkinderen thuis wel als PMD-afval mag worden aangeboden. Om hierin verandering te brengen wordt, als onderdeel van een landelijke proef, het de Mauritiusschool toegestaan om het PMD-afval op de inzameldag aan de straat te zetten. Als tegenprestatie ruimen leerlingen uit de bovenbouw van de Mauritiusschool regelmatig het zwerfvuil rondom hun school op. En als zij dat goed doen, beloont de gemeente Rheden de school met een geldbedrag voor een spaardoel.

De Mauritiusschool vindt het belangrijk dat leerlingen samen bijdragen aan een schone en veilige leefomgeving. Op initiatief van de leerlingenraad zocht de school contact met de gemeente om te vragen naar mogelijkheden om het afval beter te scheiden.

Om de opruimactie goed te laten verlopen stelde de gemeente Rheden materiaal beschikbaar. De Mauritiusschool ontving een aantal pakketten met hesjes met reflectorstrepen, handschoenen en afvalzakken. Ook werd een zogenaamde PET-man aan de school geschonken. De wikkel rondom de PET-man bestaat uit een collage van tekeningen die door de leerlingen van de bovenbouw zijn gemaakt. Andere scholen die belangstelling hebben om aan de pilot mee te doen kunnen zich melden bij de gemeente. De pilot duurt tot 1 januari 2018. - Foto Lotte Bienias.