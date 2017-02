LAAG-SOEREN - Op de Harderwijkerweg in Laag-Soeren is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto tegen een boom gebotst. Het ongeluk gebeurde iets na middernacht. De bestuurder raakte met zijn auto door onbekende oorzaak van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Hij raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte totaal-loss en is geborgen door een bergingsbedrijf. - Foto Roland Heitink.