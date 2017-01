Alle kinderen een Sjorsboekje

GEM. RHEDEN - Lotte Berndsen van OBS ’t Schaddeveld won een klassenuitje voor een sportieve of culturele middag in de gemeente Rheden. Zij kreeg deze prijs uitgereikt door Tjebbe Vugts, wethouder Sport, voor haar tekening op de voorkant van het boekje Sjors Sportief & Creatief. “Jouw tekening wordt nu door alle kinderen in onze gemeente gezien”, zei de wethouder. Lotte Berndsen reageerde trots met ‘heel leuk’. Het Sjorsboekje is aan alle basisschoolleerlingen in de gemeente Rheden uitgereikt. In het boekje staan meer dan 80 kennismakingsactiviteiten (vaak gratis) van sport- en cultuuraanbieders uit de buurt. Op woensdag 25 januari startte de inschrijving via www.sjorssportief.nl. Het hele jaar kunnen kinderen sport en cultuur uitproberen. Sjors wordt georganiseerd door Sportbedrijf Rheden, Cultuurbedrijf RIQQ en Bibliotheek Veluwezoom.