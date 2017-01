Nachtelijke werkzaamheden aan het spoor

DIEREN - De komst van de voetgangersbrug over het spoor (passerelle) bij station Dieren maakt het noodzakelijk om ter hoogte van het station de bovenleiding aan te passen. Reef Infra voert deze werkzaamheden in de nachten van woensdag 25 en donderdag 26 januari uit. Tussen 00.00 en 05.00 uur is enige hinder van licht en geluid mogelijk.

De stalen constructie van de brug die momenteel wordt voorgebouwd in een fabriek in Almelo, wordt vanaf eind februari in delen naar Dieren gebracht. Op het parkeerterrein op de hoek Noorder Parallelweg-Koningin Julianalaan wordt vervolgens verder gewerkt aan de brug. In het weekend van 8 april wordt de voetgangersbrug op zijn definitieve plek gezet. In dat weekend wordt dag en nacht gewerkt, zijn de perrons onbereikbaar en rijden er bussen in plaats van treinen. (archieffoto).