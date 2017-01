De Eiber en Naviva bij Jonge-ouder Inloop Klarenbeek

KLARENBEEK – De wekelijkse inloopochtend in het MFC is op woensdag 25 januari weer speciaal bestemd voor jonge ouders. Aanstaande of jonge ouders, maar ook opa’s, oma’s of oppasouders zijn van harte welkom.

Deze keer wordt de ochtend ingevuld door verloskundigenpraktijk De Eiber uit Twello en Naviva Kraamzorg uit Deventer. Tijdens deze ochtend kunnen aanstaande en jonge ouders bij hen terecht voor vragen over de zwangerschap, de kraamtijd en de periode daarna waarin verzorgen, voeden en slapen een belangrijke rol spelen.