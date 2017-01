Alle Negen uit Doesburg kegelt al 90 jaar

DOESBURG - Op 6 december 1926 hebben een aantal enthousiaste mannen de herenkegelclub Alle Negen in Doesburg opgericht. Vanaf het begin en tot in 2007 heeft de club bij de Commanderije gegooid en daarna vier jaar in Duiven, omdat de banen in Doesburg werden afgebroken. Maar nu alweer vijf jaar lang iedere donderdagavond in het mooie Kegelcentrum Doesborgh gegooid.



In het kader van het jubileum hebben de leden, met hun partners en enkele gasten, het 18de lustrum gevierd in De Peerstal in Ellecom. De avond werd die avond van gepaste muziek voorzien door een Troubadour en van iedereen werd een karikatuur gemaakt. Naast een drankje was er een heerlijke maaltijd.