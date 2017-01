Vrouwen De Spreng pakken ook in Twello de volle winst

BRUMMEN - Met 9 speelsters vertrok het eerste team van De Spreng zaterdag naar Twello voor de uitwedstrijd tegen Proteus. Hoewel de thuisploeg in de laatste periode nog sterk terugkwam, werd de wedstrijd door De Spreng gewonnen met 13 – 8.



Tegen fysiek sterke ploegen hebben de polovrouwen van De Spreng het meestal niet makkelijk. Afgesproken werd dat De Spreng niet mee zou gaan in het fysieke spel van de tegenstander en dus vooral hun eigen spel zouden spelen. Dat lukte tot in de derde periode ook prima. Aan het eind van de laatste periode maakte Etien Ligt, onder luid applaus van de meegereisde supporters, haar eerste doelpunt van het seizoen en bracht de stand op een comfortabele 5 – 1. Tot halverwege de eerste helft van de derde periode was er niets aan de hand. De Spreng bleef makkelijk scoren. Maar bij een stand van 11 – 4 in het voordeel van De Spreng kantelde de wedstrijd. Achter elkaar kregen de speelsters van De Spreng een tijdstraf. Dit stelde tegenstander Proteus in de gelegenheid terug te komen tot 11 – 8. Maar toen waren bij Proteus de koek en de doelpunten ook op. Met nog twee doelpunten bevestigde Malou Buitink haar eerste plaats op de topscorelijst van het team en stelde daarmee de zege veilig. Wederom drie punten mee naar Brummen en nog steeds lijstaanvoerder met vier punten voorsprong op nummer 2 De Veene uit Almelo.