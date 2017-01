Fikse schoorsteenbrand in Ellecom

ELLECOM - Maandagavond om 19.35 uur werden de brandweermensen van Dieren én Doesburg opgeroepen voor een schoorsteenbrand in een pand met rieten kap aan de Binnenweg in Ellecom. Ter plaatse gekomen, bleken de vlammen boven uit de schoorsteen te komen. Door snel optreden van de brandweer bleef de schade nog enigszins beperkt. Het rieten dak werd rond de schoorsteen intussen nat gehouden en met hulp van de hoogwerker werden de vlammen in de schoorsteen gedoofd. Dit ging niet echt makkelijk, aangezien de schoorsteen een bocht bevatte, waardoor de stalen borstel er slecht bij kon. De brand is, volgens zeggen, ontdekt door een buurtbewoner die de bewoners waarschuwde. - Foto: Hanny ten Dolle